Il Mattino – Indagine aperta dalla Procura della Figc per i cori rivolti a Lukaku al Meazza

Sembra strano eppure è successo pure ai tfosi del Napoli, o per meglio dire, a quel gruppo di indegni personaggi che assumono le sembianze di tifosi, di urlare cori razzisti nei confronti di un giocatore avversario di colore, come scrive oggi Il Mattino. “Quello che colpisce è anche il Napoli finisce nel mirino del giudice sportivo: perché Mastrandrea chiede un supplemento di indagine alla procura federale per capire quale settore del Maradona occupano i sostenitori presenti nel terzo anello blu di San Siro, autori dei cori di discriminazione razziale nei confronti di Lukaku. Insomma, vorrebbe chiudere una delle due curve perché gli 007 federali hanno pochi dubbi: ci sono stati ululati contro il belga da parte dei tifosi napoletani. Ma farà fatica a farlo: il settore era occupato dai tifosi non residenti in Campania, quindi non c’erano a San Siro i gruppi organizzati delle due curve. Almeno, non potevano accedere in quel settore. Ma resta la gravità del gesto e l’esigenza di colpire con un bel calcione i responsabili di questi atti di discriminazione razziale. Incredibile che dei tifosi azzurri si siano resi responsabili di un simile oltraggio: proprio qui, dove uno dei loro eroi, Koulibaly, preferì farsi cacciare dal campo piuttosto che continuare a subire gli insulti del pubblico nerazzurro”.

Factory della Comunicazione