G. Lepri, giornalista: “E’ un terzino che fa il suo e non toglie la gamba nei contrasti”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gabriele Lepri, giornalista da Genova di TeleNord: “Bereszynski? A Napoli arriverà un giocatore solido e di sicuro affidamento. E’ un terzino che fa il suo e che non toglie mai la gamba, il Napoli ha preso un ottimo vice di Di Lorenzo. Non dimentichiamo che in azzurro potrebbe tornare anche Contini, che a Genova è stato protagonista in Coppa Italia. Mihajlovic e Vialli a ‘spingere’ la Sampdoria contro il Napoli? Le spinte di Sinisa e Luca faranno bene, unite anche alla grinta di Stankovic. Il pubblico spingerà tantissimo domenica per quello che sarà un Davide contro Golia”.

Factory della Comunicazione

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo