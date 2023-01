G. Bistazzoni, ex portiere Samp.: “Partita col Napoli nel ricordo di Vialli, con gesti importanti”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Guido Bistazzoni, ex portiere della Sampdoria: “Il mio ricordo di Gianluca è straordinario, un ragazzo d’oro che si faceva voler bene da tutto il gruppo. Un grande dentro e fuori dal campo, a volte si fermava in allenamento anche con noi portieri per mettersi tra i pali. Era un uomo squadra, faceva scherzi negli spogliatoi e tirava su il morale a tutti. Abbiamo perso un grandissimo uomo. L’abbraccio che ebbe col Mancio all’Europeo, si era vista tutta la sofferenza e tutto il suo coraggio nel vincere una Coppa nonostante la malattia. Ha dimostrato a tutta l’Italia che si può combattere fino all’ultimo con umiltà e abnegazione. Samp-Napoli nel ricordo di Vialli? Spero proprio di sì, che ambedue le squadre possano ricordarlo con dei gesti importanti. Si giocherà davvero con la morte nel cuore da parte dei blucerchiati. Per commemorarlo all’altezza bisogna continuare in memoria di Gianluca e raccogliere ancora più fondi che le attività benefiche che lui in primis portava avanti”.

Fonte: Radio Punto Nuovo