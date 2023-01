[Formazioni] Sampdoria-Napoli, Stankovic punterà sull’ex Gabbiadini. In rampa di lancio Ndombele

Domenica pomeriggio allo stadio “Luigi Ferraris” si giocherà Sampdoria-Napoli per la terz’ultima giornata del girone d’andata. Per i liguri probabilmente sarà 3-4-1-2, con Djuric alle spalle dell’ex Gabbiadini e Lammers. Sarà Leris che prenderà il posto di Bereszynski sempre più vicino agli azzurri. In casa partenopea 4 i cambi. Juan Jesus al posto di Rrahmani, Mario Rui per Olivera, Ndombele in rampa di lancio al posto di Anguissa. Infine Lozano in vantaggio rispetto a Politano, anche per puntare l’uomo. In avanti spazio a Osimhen e Kvaratskelia. Pronti a gara in corso Raspadori e Simeone.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS