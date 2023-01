FIFA, dal 9 gennaio il nuovo regolamento per gli agenti: il comunicato

La FIFA ha pubblicato oggi un comunicato molto importante per il futuro del calcio e, in particolare, del mondo del calciomercato: l’annuncio dell’entrata in vigore, a partire da lunedì 9 gennaio 2023, di un nuovo regolamento per gli agenti sportivi, il FIFA Football Agent Regulations. Questo nuovo sistema introdurrà diverse novità: dall’obbligo di licenza per tutti gli agenti al divieto di rappresentanza multipla per i calciatori, passando per il tetto sulle commissioni per i procuratori. (fonte gianlucadimarzio.com)

Di seguito il comunicato FIFA: “A seguito della sua approvazione da parte del Consiglio FIFA nel dicembre 2022, il nuovo FIFA Football Agent Regulations (FFAR) entrerà in vigore lunedì 9 gennaio 2023, segnando così un passo fondamentale verso l’istituzione di un sistema di trasferimento del calcio più equo e trasparente. I nuovi regolamenti introducono standard di servizio di base per gli agenti di calcio e i loro clienti, tra cui un sistema di licenze obbligatorie, il divieto di rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse e l’introduzione di un tetto alle commissioni degli agenti, il tutto con l’obiettivo di rafforzare la stabilità contrattuale, proteggere l’integrità del sistema di trasferimento e raggiungere una maggiore trasparenza finanziaria“.

Il nuovo regolamento completo, con tutti i dettagli, è consultabile direttamente sul sito della FIFA.