Ceravolo, ds: “Milan, Juve ed Inter possono continuare a dire la loro, sebbene il Napoli sia la squadra più forte”

Franco Ceravolo, dirigente e direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di “1Football Club, sulle frequenze di 1 Station Radio. ” Il campionato è aperto a tutti, anche se la sconfitta del Napoli con l’Inter ci può stare. È iniziata la seconda parte di stagione, attualmente la squadra azzurra continua ad avere un vantaggio importante in classifica. Il campionato, tuttavia, è molto lungo, Milan, Juve ed Inter possono continuare a dire la loro. Queste quattro squadre sono tutte in lotta per il titolo, sebbene il Napoli sia la squadra più forte. Gli azzurri possono arrivare fino in fondo”.

Factory della Comunicazione