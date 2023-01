Cauet, ex calc.: “Ounahi? Sotto la gestione di Spalletti potrebbe offrire un apporto rilevante al Napoli”

Benoit Cauet, ex calciatore, fra le tante, di Paris Saint Germain ed Inter, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Foootball Club”, sulle frequenze di 1 Station Radio. Commento sulla vittoria dell’Inter con il Napoli? “È un successo rilevante che lancia i nerazzurri. La prestazione dell’Inter è stata nettamente positiva, ha affrontato la gara con tanta volontà ed estrema determinazione. Si è trattato di un passo falso del Napoli, un passo falso, tuttavia, comprensibile, ci può stare. L’approccio non è stato dei migliori. Non sarà stato agevole affrontare le amichevoli di dicembre, anche perché non è emerso il Napoli di inizio stagione, ma la stessa squadra azzurra ad avere nelle proprie mani il proprio destino. Spalletti, tuttavia, può contare su tanti calciatori importanti. Ma l’atteggiamento dell’Inter è stato decisamente superiore e questo è stato determinante”.

Campionato riaperto? “Nessuno ha mai vinto il campionato a dicembre, lo sanno tutti… Una squadra può partire fortissimo, vedi il Napoli, ma c’è sempre da giocare la seconda parte di stagione. La squadra azzurra può contare su una grande forza, ma potrà vincere lo scudetto solo con la medesima continuità emersa all’inizio. I calciatori, tuttavia, non si dimostrano sempre alla stessa altezza in tutti i momenti della stagione; anche le altre squadre possono dare filo da torcere al Napoli e sperare nello scudetto. Il campionato è ancora aperto”.

Parere su Ounahi? “È un giocatore molto forte, anche se quest’anno l’Angers sta vivendo numerose difficoltà in Ligue 1. Azzedine tecnicamente sa fare tutto, si può avvicinare all”idea di calcio di Spalletti. Sotto la gestione dell’allenatore italiano, potrebbe migliorare le sue caratteristiche fisiche e potrebbe offirre un apporto rilevante al Napoli nella seconda parte di stagione, se dovesse arrivare a gennaio. Nonostante la sua corporatura, può contare su una tecnica eccezionale, aspetto che conta più di tutto. A volte è necessario essere più bravi con i piedi; tanto è vero che la forza del Napoli risiede nella capacità di far girare velocemente il pallone. Un calciatore come Ounahi potrebbe rappresentare soltanto un’arma in più per la rosa azzurra. Trasmette la palla molto velocemente, è adeguato per il gioco dei partenopei”.