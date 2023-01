CALCIOMERCATO – Riepilogo delle trattative degli azzurri. Demme in uscita

CALCIOMERCATO – La storia è scontata, a questo punto: domenica è il giorno di Sampdoria-Napoli e sarà anche una giornata speciale per i protagonisti del triplice affare che coinvolgerà Bereszynski, Contini e Zanoli. La storia è ormai pronta per i titoli di coda e lo champagne: il terzino polacco passa in azzurro in prestito e il terzino italiano va in prestito a Genova dopo aver firmato il rinnovo fino al 2027, mentre il portiere rientrerà con qualche mese d’anticipo dal prestito e si sistemerà alle spalle di Meret e probabilmente di Sirigu. Che, dal canto suo, ha una richiesta del Cagliari e riflette. Novità anche sul fronte relativo a Demme: Diego il tedesco piace all’Eintracht, e dunque al prossimo avversario del Napoli negli ottavi di Champions.