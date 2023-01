Bereszynski-Zanoli e Contini, il triangolo è servito

Ieri sera il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio è stato il primo a dare la notizia dell’accordo tra il Napoli e la Sampdoria per lo scambio Bereszynski e Zanoli, con il terzino polacco atteso in queste ore in città per le visite mediche. Conferma anche il Corriere dello Sport che ormai è cosa fatta, con il classe 2000 ex Primavera ai liguri e rinnovo fino al 2027. A completare il triangolo il ritorno di Contini in attesa di Sirigu che piace a Cagliari e Reggina. In caso di suo addio il portiere italo-ucraino farebbe il vice-Meret.

