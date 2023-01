Allegri: “Per lo scudetto non cambia niente, il Napoli resta la netta favorita”

Max Allegri, allenatore Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Udinese, analizzando la lotta scudetto in Serie A.

Ecco le sue dichiarazioni:

“In questo momento le prospettive in ottica Scudetto non cambiano. Il Napoli resta la netta favorita, ha avuto uno stop dopo 16 giornate e ci sta. Sta vivendo un’annata straordinaria ed è ancora la netta favorita, poi c’è l’Inter, c’è il Milan. Il nostro obiettivo è restare tra le prime quattro, poi vogliamo giocarci le nostra chance in Coppa Italia e in Europa League”.