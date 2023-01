Voti azzurri per un Napoli che non brilla e non incide

Non brilla e non incide il Napoli andato in scena a Milano con l’Inter. Azzurri ancora sulle gambe e lenti nel far girar palla. Alcuni elementi sotto i personali standard di rendimento. Qualche distrazione di troppo in difesa ed un attacco che viene controllato bene dagli uomini di Simone Inzaghi. Il Mattino vota e giudica così i giocatori partenopei:

6 Meret Para su Di Marco da due passi con grande reattività, azione poi fermata per fuorigioco. Regolarmente in campo dopo la leggera influenza. Distribuisce bene con i piedi dal basso

5 Di Lorenzo Sorpreso alle spalle e tagliato fuori da Dimarco che sfiora il gol per un soffio. Ottima la sovrapposizione e il cross per Anguissa, non riesce a chiudere sul cross di Dimarco

5 Rrahmani Al rientro dopo l’infortunio muscolare del 9 ottobre con la Cremonese, ci mette poco a trovare le distanze. Sorpreso però dal movimento di Dzeko sul gol di testa

6,5 Kim Min-Jae Il sudcoreano è già la solita certezza al centro della difesa, recipera in velocità su Lukaku, entra con decisione su Barella, sventaglia con il destro per avviare l’azione sulla fascia

6 Olivera Taglia il campo da sinistra verso il centro con efficacia, sua la giocata che Zielinski non sfrutta, da suo lato però deve stare attento a Darmian e a Lukaku che parte largo a destra

5,5 Anguissa Parte un po’ a rilento ma ci mette poco poi ad entrare in carburazione e a regalare i soliti strappi e i break a centrocampo in verticale, girata sotto porta pericolosa

6 Lobotka Il playmaker si mette subito in cabina di regia a comandare le operazioni e lo fa abbassandosi tra i due centrali difensivi per ricevere palla ed impostare.

5 Zielinski Svirgola il tiro sull’invito di Olivera fallendo la prima occasione azzurra del match. Si muove molto, tocco sempre di prima e non dà riferimenti ma non incide più di tanto

5 Politano Gestisce male il primo controllo. Prova l’uno contro uno con Di Marco ma non gli riesce quasi mai e non trova il cambio di passo per allungare il Napoli sulla sua fascia

6 Osimhen Tiene sempre impegnato Skriniar quando scatta in profondità e guadagna falli laterali e calci d’angolo. Chiuso sulla prima vera occasione per calciare sotto porta

5,5 Kvaratskhelia Controllato in prima battuta da Darmian che ne limita le giocate, toccato anche duro di difensori dell’Inter. Il primo spunto efficace a inizio ripresa con palla sull’esterno rete

5,5 Raspadori Entra al posto di Zielinski e va in appoggio a Osimhen, muovendosi da seconda spunta, bello spunto dalla sinistra con cross però impreciso a Lozano

5 Lozano Cambio ruolo per ruolo con Politano, il messicano gioca largo a destra e ingaggia il duello con Gosens, anche lui entrato nel secondo tempo, sbaglia un semplice controllo, non punge

6 Elmas Lanciato per il finale di partita al posto di Kvaratskhelia, gioca largo a sinistra partendo nella posizione di quarto centrocampista per provare a sfondare sulla fascia

sv Ndombele Il centrocampista inserito per avere un cambio di passo sulla trequarti che garantisce strappando negli spazi e provando a lanciarsi negli spazi per aumentare la pericolosità