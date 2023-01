Dopo la sfida persa ieri al “G. Meazza” contro l’Inter, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center in vista della trasferta di Genova contro la Sampdoria, domenica ore 18,00. Chi è sceso in campo contro i nerazzurri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Il resto in gruppo, tra la fase di attivazione, poi possesso palla e partitella a campo ridotto.

Factory della Comunicazione

Gaetano è tornato ad allenarsi in gruppo.

La Redazione