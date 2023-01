Schira: “Idea Caprile per il Napoli? Meret non ha un contratto lungo”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Idea Caprile per il Napoli? “Meret non ha un contratto lungo, ha firmato un rinnovo ‘ponte’. Chiaro che avanza l’ipotesi in casa Napoli di guardarsi anche altrove e valutare alternative diverse all’ex Spal. Caprile ovviamente non potrebbe svolgere il ruolo di titolare, anche se ad oggi è il migliore della Serie B. Il Napoli vuole Elia ed anche Cheddira, i quali sono in qualche modo di proprietà del club azzurro. Quest’ultimo ha una corsia diretta, di conseguenza le altre squadre scivolerebbero in secondo piano. Cheddira sta facendo molto bene, ma attualmente il Napoli potrebbe puntare maggiormente su Caprile, poiché ad oggi il reparto offensivo degli azzurri è completo. Elia è un profilo monitorato dal club”.