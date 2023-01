Dopo la sosta per le festività natalizie, riprenderà anche il campionato Primavera 1 e domani scenderà in campo il Napoli di Frustalupi. Gli azzurrini andranno a far visita al Milan sul campo “Vismara”, fischio d’inizio ore 13,00. Per la sfida in terra lombarda è stata designata la terna arbitrale.

Primavera 1 – Milan-Napoli; Arbitro: Samuele Andreano; Ass1: Giovanni Dell’Orco; Ass2: Giacomo Monaco

La Redazione