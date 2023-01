Napoli-Bereszynski-Zanoli, il tutto dopo la sfida di Genova

In casa Napoli ci si lecca le ferite dopo la prima sconfitta in campionato, ai danni dell’Inter per 1-0, ma si pensa anche al calciomercato. Non è un segreto che c’è sempre in ballo lo scambio con la Sampdoria, ovvero Bereszynski in azzurro e Zanoli in terra ligure, oltre che al ritorno di Contini tra i pali. Il terzino polacco dei blucerchiati ieri ha giocato contro il Sassuolo ed è stato tra i migliori in campo, anzi ha dato una sterzata in più ruoli. Domenica guarda caso affronterà la sua futura squadra e non si cosa passerà nella sua testa, così per Zanoli, anche se verosimilmente partirà dalla panchina. Infine per il portiere c’è da capire anche Sirigu che piace alla sua Cagliari e al neo allenatore Claudio Ranieri. Il tutto dopo la sfida del “L. Ferraris”, ma il sì sembra inevitabile.

