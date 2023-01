Mandorlini: “L’Inter era più dentro la partita rispetto al Napoli, ma si può perdere a San Siro”

Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Andrea Mandorlini, ex calciatore e oggi allenatore sulla gara di ieri a San Siro:

“Ieri abbiamo visto davvero un’ottima gara. Il Napoli l’ho visto un po’ meglio ad inizio gara, mentre nel corso della partita sono venuti fuori i nerazzurri. L’Inter è stata più dura e convinta, molto più dentro la partita rispetto al Napoli. La squadra di Inzaghi mi è sembrata stare fisicamente, mentre quella di Spalletti mi è sembrata averne di meno. Chissà se in qualche modo avrà già inciso la preparazione avuta durante questa sosta. Otto punti di distacco sono ancora tanti, ma mancano ancora moltissime gare. Il campionato è ancora aperto e può succedere di tutto, si sono riavvicinate tutte al Napoli. Ripeto: gli azzurri ieri mi sono apparsi molto più indietro atleticamente e in maggiore difficoltà rispetto all’Inter.

Preoccupazione per il Napoli? Assolutamente no, ci sta perdere a San Siro contro l’Inter. Poi il vantaggio sulle inseguitrici è ancora lungo. E certe sconfitte servono anche a migliorare nel lungo periodo. Di certo il Napoli deve lavorare sul piano fisico e psicologico, ieri i giocatori sembravano le controfigure dei giocatori visti nella prima parte di stagione. Detto questo, non credo cambierà nulla. Gli azzurri hanno riaperto il campionato, ma restano i favoriti per la vittoria finale. Skriniar è stato il migliore dei suoi, l’ho visto benissimo – commenta Mandorlini, che poi assicura – È tra i difensori più forti al mondo. Ieri la fase difensiva dell’Inter è stata davvero importante, in queste gare qui fa poi la differenza e ti fa vincere scontri di questi livello. E Skriniar è il centro di questa difesa”.