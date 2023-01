Luca Marchetti ( Sky ): “Rivedremo presto il Napoli visto finora. Bereszynski? Ecco cosa manca per chiudere”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte svelando gli ultimi aggiornamenti sull’affare Bereszynski-Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha fatto una corsa pazzesca, ha dominato il campionato e questo le permette di poter compiere un passo falso. Ieri è stato meno efficace dell’Inter ma non mi è apparsa brutto ed un pareggio poteva starci tranquillamente. Si è trattato di una partita “storta”, che il Napoli non è riuscito a interpretare come ha fatto finora. E poi non tutti gli avversari saranno bravi ad imbrigliare alcuni calciatori azzurri e bloccare la manovra. Io credo che rivedremo presto il Napoli visto finora.

La direzione di Sozza? Ha lasciato correre su parecchi interventi, usando il metro inglese. Molti di questi, in teoria, potevano essere anche sanzionati. Le fila sono state strette nel finale quando la partita è diventata più nervosa ed i falli erano anche di frustrazione. Credo, però, che il metro di giudizio sia stato uguale per una parte e per l’altra.

Mercato? L’operazione Bereszynski dovrebbe chiudersi prima di domenica. Si sta cercando ancora un accordo economico al 100% legato al pagamento degli stipendi prima del via libera definitivo”.