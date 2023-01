L’ex arbitro Chiesa difende Sozza: “Polemiche inaccettabili, è la punta di diamante della nuova generazione”

Massimo Chiesa, ex arbitro, ha difeso l’operato di Simone Sozza in Inter-Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho ritrovato i nostri arbitri molto bene dopo la sosta, soprattutto dal punto di vista fisico. Anche tecnicamente, al netto di qualche sbavatura qua e là sui vari campi. Sozza ha dato risposte importanti a Milano, arbitrando benissimo Inter-Napoli e lasciando giocare perfettamente ambedue le squadre.

I recuperi extralarge in Serie A? Mi auguro davvero di no, sono sincero. Il recupero deve essere quello necessario. La verità sta nel mezzo, senza esagerare e danneggiare l’una o l’altra squadra. I recuperi visti al Mondiale ancora non riesco a giustificarli.

Sono stati del tutto inutili. Le polemiche su Sozza? Sono polemiche totalmente inaccettabili. Sono nato in Toscana, ma ero della sezione di Milano e all’epoca mi vietavano di arbitrare sia le squadre toscane che quelle lombarde… Questo provincialismo deve essere superato, ma facciamo un passo indietro se coltiviamo sempre questa cultura del sospetto. lo sono per la liberalizzazione geografica dei fischietti. La prestazione di Sozza in sé è stato positivo, è il migliore della nuova generazione. E’ la punta di diamante, è un arbitro completo e già pronto per fare l’internazionale”.