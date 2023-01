L’arbitraggio di Sozza condizionato dai giocatori dell’Inter? Spunta una frase shock di Handanovic!

La vigilia del match clou della sedicesima giornata di Serie A Inter-Napoli, terminata con la vittoria di misura dei nerazzurri grazie al gol di testa di Dzeko, era stata caratterizzata dalle polemiche per la designazione dell’arbitro Sozza della sezione di Seregno. Sui social i tifosi del Napoli si sono parecchio lamentati per alcuni interventi fallosi di Barella e Skriniar non sanzionati dal direttore di gara nel corso del primo tempo. Intanto in rete stanno circolando alcune immagini del pre-gara postate dalla Lega Serie A. Nel tunnel degli spogliatoi Samir Handanovic si rivolge all’arbitro Sozza con una frase a dir poco esplicita: “Sozza, mi raccomando, fischia pochissimo oggi, eh!”.

Fonte: Corriere.it