Semplici: “Napoli, rabbia e voglia di riscatto contro la Samp! Lo scudetto si vince con le piccole…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Leonardo Semplici, allenatore, e ha parlato della sfida tra Inter e Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha perso una gara importante, ma non credo che abbia strameritato di perdere la partita di ieri. Il vantaggio in classifica resta importante, a patto che la squadra ora eviti di appoggiarsi troppo sugli allori. Non dimentichiamo che l‘Inter, ad inizio anno, era la rosa più forte del nostro campionato. Ci può stare perdere a San Siro, anche in un momento particolare della stagione. E’ giusto analizzare, ma avrei grande calma e tranquillità.

La trasferta di Marassi adesso verrà preparata con grande serenità, soprattutto dopo una sconfitta che avrà acceso la rabbia e le motivazioni giuste. Il Napoli affronterà una Samp che è ripartita bene, in Serie A nessuna gara è semplice. Il campionato è ancora lunghissimo, prima della sosta mica era già chiuso?

Il Napoli ha fatto un cammino impressionante sinora, tutti avrebbero messo la firma per essere a più cinque punti sulla seconda e con la prima sconfitta alla sedicesima giornata. E’ vero che quella di Milano è stato uno scontro diretto, ma i punti importanti per lo Scudetto sono quelli che si fanno contro le piccole.

La gara con la Juventus? Molto dipenderà dal risultato con la Sampdoria, dove credo il Napoli tornerà a vincere. La Juve con 7 vittorie di fila ha fatto un recupero importante e farà anche lei parte del carrozzone per la vittoria finale.

Salernitana?

Non parlo di squadre in particolare. Da parte mia c’è il desiderio di rientrare, la piazza di Salerno sarebbe importante anche per me. Non mi sembra giusto però parlarne di una in particolare. Col percorso che ho fatto, ho dimostrato di poter allenare e meritare piazze di questo valore”.