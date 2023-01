Insigne il “canadese” torna a respirare l’aria di casa

Lorenzo Insigne si è concesso con la famiglia una lunga vacanza a Napoli. Ne aveva bisogno, l’ex capitano del Napoli, dopo i brutti momenti vissuti da lui e la sua famiglia per questioni strettamente personali. Avevano bisogno, i coniugi Insigne del calore degli amici. Un po’ di casa anche n ei ristoranti che frequentava, a cominciare da Mimì alla Ferrovia. Un tuffo nella napoletanità che ovviamente gli mancava. Una scelta di vita quella di Lorenzo, consapevole di ciò che stava facendo: un miglioramento sul piano economico, un peggioramento su quello tecnico perché il Toronto è una delle squadre più deboli della Mls. E così Napoli resta nel cuore, un amore da vero tifoso condiviso con Lello Colella, l’imprenditore che gli è stato particolarmente vicino in questi mesi. Il 26 febbraio ripartirà il campionato americano, la prima partita per i canadesi a Washington contro i Dc. E prima ci sarà tempo per seguire la trasferta degli azzurri a Francoforte, match degli ottavi Champions contro l’Eintracht.

Factory della Comunicazione

ilmattino.it