Il Napoli non era il Napoli, Dazn, invece, è fedele a se stessa

Peggio il Napoli o Dazn? Garanzini, su La Stampa, non ha dubbi. Ancora una volta la piattaforma crea ed offre disservizi, stavolta dopo aver aumentato il costo dell’ abbonamento. Garanzini, scrive:

Factory della Comunicazione

“Cade il Napoli, sprofonda Dazn, ma solo la prima è una notizia. La seconda non è che l’ennesima puntata di una saga inguardabile, per l’appunto: ma capace sempre di rinnovarsi, se è vero che quest’ ultimo black out è arrivato subito dopo l’aumento di prezzo dell’abbonamento. È stata l’Inter a interrompere l’imbattibilità della sola squadra europea che ancora non conosceva sconfitte: e veniva anzi da 11 vittorie consecutive. Con pieno merito, perché ci ha provato con maggior convinzione sin dal via e riprovato nella ripresa con crescente intensità, una volta messo a fuoco che il Napoli non era quello se non nelle intenzioni: e nelle velleità.”