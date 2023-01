Il Cds vota gli azzurri – Bene Meret. Zielinski “ciabatta” da ottima posizione

Il Napoli ha perso ieri la prima partita in campionato, ai danni dell’Inter ed è apparso ancora imballato nelle gambe. Nel primo tempo i nerazzurri hanno un paio di palle gol, con Darmian e Lukaku, ma la mira di entrambi non è precisa. Zielinski fa anche peggio, ciabattando da ottima posizione. Nella ripresa arriva il vantaggio con il cross di Dimarco e la testa di Dzeko. Nel finale l’unica occasione per gli azzurri con Raspadori, parata d’istinto di Onana. Una sconfitta che non crea drammi, ma ci si aspettava una squadra coraggiosa. Secondo il CdS bene Kim e Ndombele, male Anguissa e non il solito Lobotka.

Meret 6

Quando Dimarco si presenta al limite dell’area piccola, invece di raccomandare l’anima a Dio lui schizza giù come una ghigliottina e fa una parata incredibile. Poi il guardalinee alza la bandierina, ma probabilmente il fuorigioco non c’è e il var avrebbe dato il gol che il portierone evita. Senza colpe sulla rete di Dzeko.

Di Lorenzo 5,5

Si gioca poco dalla sua parte e anche Spalletti vorrebbe che la manovra lo coinvolgesse con più frequenza. In ordine cronologico, sul gol dell’Inter commette il secondo errore: lascia troppo spazio a Dimarco che può controllare, prendere la mira e crossare senza problemi.

Rrahmani 5,5

Non gioca dal 9 ottobre, ma Spalletti si fida di lui e lo spinge al duello con Dzeko. La ruggine però non si toglie in una sola partita e nel momento decisivo sbaglia la posizione in area, sbaglia a staccarsi dalla marcatura del bosniaco che lo punisce.

Kim 6

Quando hai un difensore che lancia come un regista parti sempre con un vantaggio. Sta dalla parte di Lukaku che non è ancora Lukaku.

Olivera 5,5

Dovrebbe essere più attento sulle discese di Darmian, invece gli concede troppa libertà.

Anguissa 5

È sempre presente nel gioco del Napoli, ma non sono sempre precise le sue giocate, anzi. Sul gol dell’Inter è suo il primo errore: va fuori tempo sul lancio di Mkhitaryan.

Ndombele (30’ st) 6

Non può fare granché, però non si tira indietro.

Lobotka 5,5

A volte è Dzeko a controllarlo, altre volte è Calhanoglu ad allungare la traiettoria per impedirne il gioco, fatto sta che lo slovacco non trova mai il modo di aiutare il Napoli a giocare come sa.

Simeone (39’ st) sv

Spalletti rovescia in campo tutta la sua artiglieria, ma al Cholito non arrivano palloni giocabili.

Zielinski 5

Nel primo tempo commette un errore non da lui: ciabatta su un pallone molto invitante di Olivera. Non trova la posizione giusta e nella ripresa quasi si perde fino a meritare la sostituzione.

Raspadori (20’ st) 6

L’unico vero tiro nello specchio della porta interista porta il suo nome. È poco in assoluto, ma in una serata come questa non c’è di meglio.

Politano 5,5

Come per Di Lorenzo, dalla sua parte il Napoli arriva senza la continuità necessaria. Ogni tanto qualche spunto, però niente di estremamente utile per la squadra.

Lozano (20’ st) 5

Non si vede.

Osimhen 5,5

Non ci sono concessioni da parte della difesa dell’Inter: il nigeriano non ha quasi mai la possibilità di scattare in profondità e senza spazio il suo contributo è meno consistente del solito. Non gli arrivano rifornimenti nemmeno in altri modi.

Kvaravtskhelia 5,5

Dura vita per il georgiano sulla cui strada Inzaghi semina un po’ di interisti: Darmian o Barella in prima battuta e subito dopo l’arcigno Skriniar. Ci prova in tutti i modi, con forza e coraggio, senza mai trovare lo spunto che tutti gli riconoscono.

Elmas (30’ st) 6

Spinge fino all’ultimo, ma inutilmente.

