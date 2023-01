Ghoulam si allena con l’Angers, ma il club non può tesserarlo

«È un giocatore di alto livello, ha un potenziale notevole. Avere un giocatore che ha giocato in Champions tutte le stagioni a Napoli e in nazionale algerina sarebbe davvero importante», ha dichiarato in conferenza stampa Bouhazama, allenatore dell’Angers, dopo l’annuncio di ieri che informava che Ghoulam si sta allenando con il club francese di Ligue 1. Ma il tecnico si cautela in merito alla possibilità di tesserare il terzino, visto il mercato bloccato del club: «Ha chiesto alla società di allenarsi con noi. È un giocatore libero, ma rispetto alla nostra situazione con il Dncg (l’organizzazione responsabile della supervisione dei conti per i club francesi, ndr.), non possiamo tesserare finché non ci sono uscite. E’ un ragazzo che ha un bel curriculum, con qualità, che conosco mentalmente. Dobbiamo discutere con la dirigenza di un suo eventuale tesseramento, per vedere cosa è possibile, poi discutere anche con il giocatore. Vedremo».

