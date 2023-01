Gazzetta, Mattino e Cds su Spalletti: voto e commento

La Gazzetta – Spalletti 5,5: Facile col senno di poi criticarlo per la scelte di Rrahmani. Cerca in corsa soluzioni passando al 4-2-3-1 e a 4 attaccanti nel finale. Ma deve capire perchè nei suoi non ardeva il fuoco.

5,5 Spalletti (Mattino)

L’idea è quella solita di una squadra votata al palleggio ma stavolta è meno verticale del solito e quindi gli azzurri fanno fatica a trovare varchi negli ultimi venti metri. Il Napoli punge così meno rispetto all’Inter che nel primo tempo prova a sfruttare la potenza di Lukaku nello spazio e poi colpisce con il colpo di testa di Dzeko che brucia Rrahmani con un movimento da grande attaccante. Anche sul piano dell’intensità il Napoli non appare al top e sulle seconde palle ci arrivano spesso prima i nerazzurri. Squadra ordinata ma senza le necessarie fiammate per il cambio di passo. Gioca le carte Lozano, Raspadori, Elmas e Ndombele.

Spalletti (CdS) 5 – Sbaglia la prima del 2023 e qui finisce l’imbattibilità del Napoli. Che stavolta gioca un calcio troppo orizzontale, con la pressione sbagliata, con i giocatori di riferimento stranamente anonimi, con poco ritmo e poca aggressività. Subisce l’avversario come non è mai accaduto in questo campionato.