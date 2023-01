De Paola: “Samp-Napoli e Milan-Roma, prossimo turno favorevole agli azzurri. Ieri non mi è piaciuto un atteggiamento di Spalletti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista, e ha parlato del prossimo turno di campionato, con la sfida tra Samp e Napoli in programma domenica 8 gennaio.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono relativamente ottimista per il campionato del Napoli, nonostante i piagnistei e i complotti di Saviano… C’è una scaramanzia fastidiosa attorno al cammino del Napoli, che diventa una cappa. Fa bene Spalletti a dipanare tutto in conferenza. Certo preoccupano le condizioni di alcuni top come Osimhen e Kvaratskhelia, ma tutta la squadra ha dato meno del solito.

La Juventus? Ieri poteva perdere con la Cremonese e ha raccattato un gol fortunato per vincere. Discorso diverso, invece, il Milan che ha quasi dilagato contro la Salernitana. E’ l’avversaria più in palla per il Napoli.

Prossimo turno?

Samp-Napoli e Milan-Roma possono rimettere le cose a posto per gli azzurri. Il Napoli si è potuto permettere questa piccola pausa, mentre il Milan deve stare sempre sul pezzo. E’ questo il vantaggio che ha Spalletti sinora.

A patto che non si sbagli anche la gara con la Sampdoria, quella non deve causare passi falsi. A Milano non mi è piaciuto nulla, neanche l’atteggiamento rassegnato di Spalletti, ma ci può stare perdere a San Siro”.