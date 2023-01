Cheddira, si potrebbe chiudere a breve: costo 10 mln

E’ il capocannoniere del campionato cadetto, si è messo in mostra attraverso ottime prestazioni, era chiaro che Walid Cheddira, attaccante del Bari, avrebbe attirato numerose attenzioni. Lazio, Torino, ma non solo, si sono interessate e mosse per strappare il marocchino ai pugliesi, ma anche a quel Napoli che in fondo è club di famiglia. Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, il Bari chiederebbe 10 milioni per il cartellino del classe ‘98, e pare stia pensando di chiudere al più presto la trattativa col Napoli realizzando un’importante plusvalenza che farebbe affluire denaro fresco anche nelle casse del Parma che detiene il 50 per cento sulla rivendita. La cessione ai partenopei permetterebbe al Bari di tenere Cheddira fino a fine stagione.

