CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionlime.com): “Trasferta contro l’ex Abate per il Napoli Primavera”

Nel corso di Canale 8, durante il programma “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Proseguirà il filo diretto per Milano per i colori azzurri. Dopo la prima squadra contro l’Inter, domani alle ore 13,00, invece toccherà alla Primavera al “Vismara” contro il Milan. Rossoneri allenati dall’ex Ignazio Abate che fu uno dei primi acquisti dell’era De Laurentiis in serie C, insieme ai vari Pozzi, Mntervino, Montesanto e Varricchio. Convocati tutti anche chi ha fatto parte della spedizione in Turchia come Marchisano, Iaccarino, Russo, Spavone e Barba. C’è attesa per Alastwey e Mutanda. Non sarà una sfida semplice, visto che il Milan ha recuperato punti e classifica dopo un inizio non facile, oltre ad essere ai play-off di Youth League. Un grosso in bocca al lupo per la squadra di Frustalupi”.

