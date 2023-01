Avversario Napoli – La squadra di Stankovic decimata tra infortuni ed uno squalificato

Dopo il successo al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo, la Sampdoria ha ripreso gli allenamenti a Bogliasco, in vista della sfida di domenica alle ore 18,00 al “Luigi Ferraris” contro il Napoli. Lavoro di scarico per chi ha giocato e si sono riaggregati in gruppo Sabiri e in parte Herry Winks. Differenziato sul campo per Colley, Manuel De Luca e Ignacio Pussetto. Prosegue il programma di recupero invece per Andrea Conti e Fabio Quagliarella. Infine sarà assente per squalifica del difensore argentino Bruno Amione.

Factory della Comunicazione

La Redazione