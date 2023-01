Ultim’ora Napoli – Problema in difesa per Spalletti. Pronta la sostituzione

L’edizione online de Il Mattino ha riportato gli aggiornamenti di formazione in casa Napoli per la sfida di questa sera all’Inter: Alex Meret è in dubbio per via di uno stato influenzale, c’è Salvatore Sirigu in preallarme.

Meret ha la febbre, in preallarme Sirigu

Piccolo campanello d’allarme in casa Napoli prima del match di questa sera a San Siro contro l’Inter. Da alcune ore, infatti, uno stato influenzale disturba Alex Meret, portiere titolare degli azzurri e potenziale titolare anche questa sera contro i nerazzurri. In preallarme c’è dunque Salvatore Sirigu, il secondo portiere fin qui mai sceso in campo. Lo staff medico monitora da vicino la situazione ed è fiduciosa di poter recuperare Meret in queste ore che segnano l’avvicinamento al match. Alex è in ritiro all’Hotel Sheraton di Milano da ieri sera insieme con il resto del gruppo e spera di poter scendere in campo dal primo minuto ma la decisione finale arriverà solo a ridosso del match.

Fonte: Il Mattino