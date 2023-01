Ulivieri: “Inter-Napoli? La partita di stasera è un enigma”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. «Inter-Napoli? La partita di stasera è un enigma. Anche perché sono molti i punti interrogativi e le incertezze dopo questa lunga pausa. Spalletti vuole fare impazzire di gioia i tifosi azzurri? Essere ossessionati dallo scudetto è uguale ad essere ossessionati dal vedere la gioia sui volti dei napoletani. Però il discorso di Spalletti va verso il popolo. Al di là dello scudetto è proprio un abbraccio che Spalletti vuol dare ai napoletani perché la sua indole è questa, quindi non credo sia una frase costruita. Non vedo Spalletti cambiato dal punto di vista tecnico-tattico. Ha fatto scelte coraggiose insieme alla società, ha cambiato lì dove c’era appagamento e hanno trovato giocatori importantissimi. E’ proprio questo il segreto del Napoli di quest’anno. Il caso Juve? Questa vicenda era stata analizzata nel procedimento sportivo della Federazione laddove c’erano meno dati in confronto a quelli di oggi. Con i nuovi atti può darsi che cambino tante cose. Dal punto di vista istituzionale dovremo aspettare l’inchiesta della Procura e il processo sportivo. La designazione di Sozza? Il regolamento consente la scelta, inoltre le prestazioni di quest’arbitro sono state molto buone e quindi non dovrebbero esserci controindicazioni. Certo oggi con tutti gli aiuti che gli arbitri possono avere dai diversi mezzi a disposizione gli errori sono rari. Quindi ogni retro-pensiero sarebbe sbagliato».

