SKY – Montella “bussa” alla porta di Demme. Si attende la risposta del Napoli

Il Napoli non pensa solo al campo dove stasera affronterà al “G. Meazza” l’Inter, ma anche la mercato. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, in attesa di formalizzare lo scambio Bereszynski-Zanoli, non manca molto e il ritorno di Contini, con il figlio di Stankovic favorito per il ruolo di portiere, si pensa anche alle uscite. Il tecnico dell’Adana Demirspor Vincenzo Montella vorrebbe oltre a Bakayoko anche Diego Demme dal Napoli. La formula sarebbe prestito con diritto di riscatto, adesso c’è da attendere la risposta del club azzurro e dl calciatore tedesco.

Factory della Comunicazione

La Redazione