SERIE A – Udinese-Empoli 1-1, Pereyra risponde al giovane talento Baldanzi

Alla “Dacia Arena” si è giocato il posticipo tra l’Udinese e l’Empoli. I toscani partono subito forte e passano in vantaggio con l’assist di Caputo e la rete in diagonale di Baldanzi, ragazzo interessante. I friulani provano a reagire con Beto e Walace, manca la precisione. Sfortunato Arslani che coglie il palo. Ad inizio ripresa la squadra di Sottil ci prova con Success manda a lato di poco. Il pareggio arriva grazie al diagonale vincente di Pereyra. Nel finale ospiti in dieci per il rosso ai danni di Akpa Akpro. Per il resto nulla da segnalare ed un pari che lascia l’amaro in bocca all’Udinese che spreca una grande occasione per tornare a vincere, bene l’Empoli per il carattere ed aver retto nel finale con l’uomo in meno.

UDINESE (3-5-2) : Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra (82′ Ebosele), Lovric (71′ Makengo), Walace, Arslan (61′ Samardzic), Udogie (81′ Ehizibue); Beto (81′ Nestorovski) Success. A Disp: Padelli, Piana, Festy, Jajalo, Abankwah, Buta, Semedo, Guessand, Pafundi. Allenatore: Andrea Sottil

EMPOLI (4-3-1-2) : Vicario; Stojanovic (91′ Ebuhei), Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin (71′ Bandinelli), Grassi; Baldanzi (82′ Cacace); Satriano (71′ Bajrami) Caputo (82′ Cambiaghi). A Disp: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini. Allenatore: Paolo Zanetti

ARBITRO: Sig. Serra di Torino. Assistenti: Rocca/Saccenti. VAR: Valeri/Abbattista.

Ammoniti: 17′ Akpa Akpro (E), 45′ Walace (U), 60′ Caputo (E), 93′ Nestorovski (U).

Espulso: 78′ Akpa Akpro per somma di ammonizione

A cura di Alessandro Sacco