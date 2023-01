SERIE A – Salernitana-Milan 1-2: Leao e Tonali puniscono i granata

Inizio divertente tra Salernitana e Milan, con i granata che partono più in ritmo e i rossoneri leggermente più compassati, ma la prima occasione è di Leao che trova pronto l’esordiente Ochoa. Tuttavia, il messicano sbaglia l’uscita sulla palla in profondità data al portoghese da Tonali, che trova il gol del vantaggio. La Salernitana accusa il colpo e subisce anche il raddoppio in 5′ del centrocampista ex Brescia. Il Milan alza il ritmo e riesce a recuperare rapidamente palla servendo sempre le punte che trovano Ochoa pronto, facendosi perdonare l’incertezza sul primo gol. La Salernitana riesce a costruire qualche azione offensiva potenzialmente pericolosa, ma non riesce mai a spaventare davvero la porta difesa da Tatarusanu. Nel secondo tempo non cambia il registro: la Salernitana non riesce a impostare l’azione ed è completamente squilibrata indietro aprendo al Milan la strada per il terzo gol, annullato per fuorigioco di Diaz. I rossoneri insistono per chiudere la partita ma trovano pronto Ochoa che tiene a galla la Salernitana e Bonazzoli accorcia le distanze su una disattenzione difensiva del Milan. I granata provano a ottenere un insperato pareggio, ma i rossoneri portano a casa i 3 punti.

SALERNITANA (3-5-2: Ochoa; Lovato (63′ Daniliuc), Fazio, Radovanovic; Sambia (84′ Valencia), L. Coulibaly, Bohinen (84′ Kstanos), Vilhena (63′ Bonazzoli), Bradaric; Dia, Piatek.

A disposizione

Iervolino, Bonazzoli, Fiorillo, De Matteis, Bronn, Valencia, Capezzi, Pirola, Botheim, Motoc, Kastanos, Daniliuc.

Allenatore: Nicola

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (71′ Gabbia), Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz (62′ De Ketelaere), Leao; Giroud.

A disposizione

Dest, Adli, Pobega, Thiaw, Mirante, De Ketelaere, Vranckx, Lazetic, Bakayoko, Bozzolan, Nava, Gabbia.

Allenatore: Pioli

Arbitro: Forneau

NOTE: Ammoniti: Giroud (M), Piatek, Bradaric, Coulibaly, Daniliuc Recupero: 2′ (pt), 8′ (st).