SERIE A – Roma-Bologna 1-0, vittoria e 6° posto per Mourinho, il tabellino

Dopo tre partite senza successi in campionato, il 2023 dei giallorossi inizia con una vittoria all’Olimpico: battuto 1-0 il Bologna e 6° posto per la squadra di Mourinho. La sblocca subito Pellegrini su rigore, procurato da Dybala dopo il fallo di Lucumì. Proprio la Joya e Zaniolo vicini al raddoppio, decisivo Abraham che salva sulla linea il gol del pareggio al 96′. Prima volta da titolare per il 2003 Tahirovic, tribuna per Karsdorp. Sky Sport

ROMA-BOLOGNA 1-0, IL TABELLINO

Rete: 6′ rig. Pellegrini.

Ammoniti Ibanez, Ferguson, Thiago Motta, Celik, Aebischer.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Tahirovic (64′ Matic), Cristante, Pellegrini, El Shaarawy (64′ Zalewski); Zaniolo (60′ Abraham), Dybala (74′ Bove). All.: Mourinho (in panchina Foti).

BOLOGNA: Skorupski; Posch (83′ Pyyhtia), Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis (65′ Cambiaso); Medel (65′ Schouten), Ferguson; Orsolini, Dominguez, Soriano (57′ Aebischer); Arnautovic. All.: Thiago Motta.

Arbitro: Santoro