SERIE A – Lecce-Lazio 2-1, prosegue il momento d’oro dei pugliesi, il tabellino

Il Lecce conferma il suo momento d’oro, trovando la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo un primo tempo dominato dalla Lazio, in vantaggio con il 189° gol in Serie A di Immobile, nella ripresa è arrivata la reazione dei salentini grazie a Di Francesco che ha propiziato i gol di Strefezza e Colombo. Il Lecce sale al 12° posto, mentre la Lazio (al secondo ko di fila) viene raggiunta in classifica dalla Roma. Sky Sport

Factory della Comunicazione

LECCE-LAZIO 2-1, IL TABELLINO

RETI: 14′ Immobile (LA), 55′ Strefezza (LE), 71′ Colombo (LE)

LECCE (4-3-3): Falcone – Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo – Gonzalez (89′ Maleh), Hjulmand, Blin (89′ Askildsen) – Strefezza (73′ Oudin), Colombo (84′ Ceesay), Banda (46′ Di Francesco). A disp. Bleve, Brancolini, Pongracic, Tuia, V. Persson, Lemmens, Pezzella, Rodriguez. All. Marco Baroni.

LAZIO (4-3-3): Provedel – Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic – Milinkovic-Savic (61′ Vecino), Cataldi (79′ Marcos Antonio), Basic (85′ Romero) – Pedro (61′ Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (79′ Cancellieri). A disp. Mazimiano, Adamonis, Patric, Hysaj, Radu, Floriani Mussolini, Bertini. All. Maurizio Sarri.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli (Perrotti-Garzelli; IV Baroni; VAR Di Paolo-Di Martino).