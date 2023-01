SERIE A – Inter-Napoli 1-0, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo 53 giorni di sosta era atteso dalla sfida contro l’Inter al “G. Meazza”. Inizio di gara dove i padroni di casa sono aggressivi, ma la difesa azzurra è attenta. La palla gol è con Dimarco che tutto solo calcia male da ottima posizione. La squadra di Spalletti ha la palla gol con Zielinski, ma calcia male da buona posizione. I nerazzurri sprecano con Darmian e con Lukaku la palla del vantaggio. Ad inizio ripresa segna l’Inter, cross di Di Lorenzo e rete di testa di Dzeko. Spalletti cambia la squadra e ci mette un po’ di verve in più. Raspadori sfiora il pareggio, parata di Onana. Una sconfitta meritata per un palleggio lento e poca convinzione in avanti. Ecco le pagelle della sfida di Milano.

Top

Meret 6 – Era il dubbio della vigilia, vista la febbre. Gioca e mostra sicurezza con i piedi e compie una parata su Dimarco, anche se a gioco fermo. Nulla dare sul gol. Una delle note liete di una serata non facile per la squadra

Kim 6 – Solo un errore nei novanta minuti, per il resto chiude bene su Lukaku. Dopo il Mondiale non era semplice ritrovare la forma, ma della difesa ha retto meglio.

Olivera 6,5 – Spalletti manda in campo l’uruguaiano e conferma di essere stata la carta giusta. Bene in fase difensiva e spinge in avanti. Sua l’azione dove Zielinski calcia male. Anche nella ripresa controlla senza sbavature. Giocatore importante nelle rotazioni.

Ndombele 6 – Alla vigilia era lui il favorito su Anguissa, ma poi parte dalla panchina. Entra in campo e le sue sterzate e la corsa fanno ben sperare per le prossime gare.

Lobotka 6 – Primo minuto e chiusura su Dzeko. Per il resto gara di contenimento e non con le accelerate solite, ma la forma arriva solo giocando.

Flop

Di Lorenzo 4,5 – Il capitano del Napoli ha sofferto tanto su Dimarco che spesso lo ha superato. Male anche nei cross e sulla rete dell’Inter, sbaglia la diagonale. Certo ha bisogno di riposare e si augura che arriva prima Bereszynski.

Rrahmani 5 – Dopo tre mesi di stop c’era curiosità nel rivederlo in campo. Bene a tratti nel primo tempo. La gara cambia sul gol dove si perde Dzeko che salta di testa indisturbato. Per il resto poco da segnalare, ma certamente poteva fare di più. C’è tempo per ritrovare la forma.

Anguissa 5 – Il centrocampista camerunense a tratti è apparso ancora lontano dalla forma migliore. Cerca di metterci fisicità, ma viene sovrastato dalla mediana nerazzurra. Non cambia la musica nella ripresa ed esce ad un quarto d’ora dalla fine.

Zielinski 4,5 – Il polacco ha giocato una gara fiacca e poco convinta. Avrebbe l’occasione per sbloccare, ma calcia male da buona posizione. Solo un recupero, ma per il resto ancora lontano dalla forma migliore.

Kvaratskelia 5,5 – Primo tempo il georgiano subisce molti falli e incide poco. Più ispirato nella ripresa dove mette un pallone per Osimhen e poi colpisce l’esterno della rete. Sono gare che servono per crescere sotto l’aspetto tattico.

Osimhen 5 – Il nigeriano aveva nella difesa dell’Inter un muro non semplice da superare. Poco coinvolto e non solo per demeriti suoi, Sfortunato sul cross di Kvara che non ci arriva per un soffio. Poteva fare di più, ma c’è tempo per rimediare.

A cura di Alessandro Sacco