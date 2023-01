RADIO CRC – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Inter-Napoli? Ecco cosa mi aspetto dal match del “G. Meazza” “

Nel corso di Radio Crc, durante il programma “Si Gonfia la Rete”, condotto da Salvatore Calise, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Il tabù “G. Meazza”? Questo di solito capita con gli avversari di questa, ovvero l’Inter, ma come si dice in questi casi, si cerca di sfatare anche questo per proseguire come prima della sosta. Sulle voci di mercato è chiaro che c’è da attendere la chiusura dello scambio con la Sampdoria, Bereszynski-Zanoli e il ritorno in porta di Contini. Su Demme c’è la squadra turca dell’Adana Alianaspor di Montella e si attenderà la risposta del centrocampista tedesco e di quella del club azzurro. Anche Sirigu ha diverse richieste da Reggina e Cagliari. Caprile? Se dovesse andare in porto l’operazione, verrebbe a fare il terzo, con il probabile arrivo di Contini, oppure mandarlo a giocare per fare esperienza, ma c’è anche il Benfica e la percentuale da dare al Leeds che detiene il suo cartellino. Su Gaetano credo che sarebbe interessante vederlo nel ruolo di Lobotka, dopo che avrà smaltito la gastroenterite avuta ieri. Fossi un giornalista dell’Inter credo che stasera i nerazzurri devono solo vincere, un risultato diverso la metterebbe fuorigioco. Il Napoli dovesse giocare con la giusta serenità, potrebbe fare risultato. Tatticamente i nerazzurri vorranno essere equilibrati, ma saper indirizzare l gara subito dalla sua parte”.

Factory della Comunicazione

La Redazione