Per Ounahi, il Napoli è alla finestra ma occhio alle possibili aste

Il Napoli non pensa solo al campo, stasera si ritorna al calcio giocato con la trasferta contro l’Inter, fischio d’inizio ore 20,45 allo stadio “G. Meazza”, ma anche al calciomercato. Un nome su tutti, ma questo riguarda il futuro, è quello di Ounahi dell’Angers. Il club francese è ultimo nella Ligue 1, ma il marocchino è reduce da un ottimo Mondiale in Qatar. Il presidente della società transalpina mette le cose in chiaro. «Ci stiamo preparando a tutto, abbiamo già avuto modo di parlare con il diesse e con l’allenatore per considerare qualsiasi scenario. E certo non puoi bloccare un calciatore che vuole andarsene. Per noi sarebbe ideale venderlo subito e trattenerlo però sino a fine stagione. Sarebbe ideale venderlo subito e però trattenerlo sino alla fine del campionato». Il prezzo è fissato sui 20/25 milioni e il Napoli sarebbe vicino, il rischio però è che ci possano essere delle aste con Leicester e Marsiglia su tutte. Dovesse andare su questo verso, come riporta il CdS, allora il club azzurro se ne tirerebbe fuori, com’è nello stile di De Laurentiis. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, ma i partenopei sono alla finestra.

Factory della Comunicazione

La Redazione