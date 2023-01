Napoli copia l’Argentina campione: ecco il nuovo coro ultras «A te ho dato la mia vita, questa maglia è il mio dolor»

«A te ho dato la mia vita, questa maglia è il mio dolor», comincia così il nuovo coro presentato dal gruppo Ultras 1972, gruppo organizzato tra i più noti nella storia della Curva B del Maradona. Il coro, che già in rete ha cominciato a circolare da qualche giorno, riprende le sonorità del famoso motivetto argentino diventato poi inno della nazionale di Scaloni campione del Mondo in Qatar qualche settimana fa. «Io ti amo e lo sai non ti lascerò mai» si sente dal nuovo coro azzurro, una canzone destinata ad accompagnare la squadra di Luciano Spalletti nel 2023 con la speranza che possa portare bene come fatto con Messi e compagni.

