“Napoli contro il resto del campionato”: tutte a tifare Inter

“Più che Inter/Napoli, sembra Napoli contro il resto del campionato”. E’ quello che si legge sul quotidiano La Stampa alla ripresa del campionato. Stasera, in effetti, tutte le inseguitrici della squadra di Spalletti tiferanno per l’Inter. Si legge: “Le speranze delle inseguitrici di riaprire la lotta scudetto, momentaneamente congelata dal vantaggio di +8 di Osimhen e compagni sul Milan 2° in classifica, passano dalla partitissima di questa sera San Siro, crocevia ideale per una ripresa entusiasmante del campionato dopo 50 giorni di pausa per il Mondiale in Qatar. L’Inter giocherà per accorciare la sua distanza dalla vetta fissata a 11 punti, ma indirettamente sarà spinta anche dalle altre concorrenti per il titolo (Juventus e Lazio oltre ai rossoneri) finora impotenti di fronte al ritmo irrefrenabile dalla capolista, accompagnato da una manovra spettacolare, tra le più belle osservate in Italia negli ultimi anni“.

Factory della Comunicazione