Matteo Politano a Sky: “La sconfitta? Niente drammi. Ecco cos’è mancato contro l’Inter”

Il Napoli perde la prima partita in campionato, contro l’Inter con la rete di Dzeko. Ai microfoni di Sky le parole dell’esterno degli azzurri Matteo Politano. “Cosa ci ha detto il mister dopo la partita? Niente drammi, pensiamo già ad allenarci in vista della sfida di domenica contro la Sampdoria. Secondo me è mancata la velocità di palla nel primo tempo che non abbiamo sviluppato al meglio. Dopo due mesi di stop è chiaro che si è fatta una preparazione per cercare di avere le gambe al meglio per le prossime gare. Ora c’è da allenarsi e dare il massimo sin dalla prossima partita di campionato”.

Factory della Comunicazione

La Redazione