La SSC Napoli scrive: “Tra 4 giorni un nuovo capitolo del romanzo azzurro”

“Vince l’Inter 1-0 con un gol di Dzeko poco prima dell’ora di gioco. Il Napoli lotta, sfiora il pareggio nel finale ma esce con la prima sconfitta in campionato da San Siro. Esito amaro per il rientro dopo la sosta, però compensato dalla personalità mostrato dagli azzurri in una sfida di contenuti nervosi ed agonistici altissimi. Napoli che tiene campo e maggior possesso nel primo tempo. Poi un colpo di testa d’autore di Dzeko spezza la gara. Gli azzurri si rimettono gamba in spalla e cercano la fiammata con forza, coraggio e cuore. Raspadori all’ultimo assalto gira di destro in area e Onana salva porta e risultato. Ci sta. Merito all’Inter ma anche onore al Napoli sia per questi primi mesi stagionali sia per la mentalità mostrata anche a stasera a San Siro. Si ricomincia tra 4 giorni contro la Sampdoria a Genova per un altro nuovo capitolo del romanzo azzurro…”