La Gazzetta mette in campo Inter (3-5-2) e Napoli (4-3-3)

Questa sera alle ore 20,45 al “G. Meazza” si giocherà il big-match tra l’Inter e il Napoli, valevole per la sedicesima giornata di campionato. Per i nerazzurri ci sarà l’assenza per infortunio di Brozovic, al suo posto giocherà Cahalanoglu. Per il resto ballottaggio in attacco con due maglie per tre giocatori, in vantaggio sono Dzeko e Lukaku. In casa azzurra mancherà per gastroenterite Gaetano, per il resto tutti a disposizione. Secondo la Gazzetta dello Sport Mario Rui e Anguissa sono in vantaggio su Olivera e Ndombele. In difesa Juan Jesus al posto di Rrahmani che non è ancora al top dopo i tre mesi di stop.

Fonte: Gazzetta dello Sport