Inzaghi crede nella rimonta: “Mancano ancora 23 partite, ci sono tanti punti in palio”

Inzaghi crede nella rimonta sul Napoli nonostante un distacco di 11 punti che sottolinea lo straordinario lavoro di Spalletti e della squadra azzurra, sperando in un’altra svolta come lo scorso anno. Adesso, però, ci sono anche altre situazioni che potrebbero influenzare il rendimento dei nerazzuri, come il rinnovo di Skriniar, che non preoccupa il tecnico, e da valutare anche le condizioni di quelli che rientrano da un infortunio come Lukaku e i reduci dal Mondiale: “È tornato con grande voglia e predisposizione al sacrificio, ha avuto un infortunio alle prime giornate, ci dà soluzioni diverse e ci migliorerà ulteriormente. Lautaro è arrivato da 4 giorni ma si è allenato bene, Correa l’ho visto meglio. Dzeko e Lukaku si sono allenati di più con la squadra“. Mancano ancora molte partite per cui per Inzaghi è lecito pensare di poter recuperare: “Mancano 23 partite alla fine, tanti punti in palio e l’Inter come le altre che stanno inseguendo hanno tutti la voglia di recuperare terreno contro un avversario che è la migliore in Europa“. Infine l’incognita della pausa e gli eventuali punti deboli del Napoli: “Non è mai successa prima una pausa così lunga. Abbiamo lavorato bene in queste settimane, anche chi è arrivato dopo perché è stato in Qatar si sta mettendo in pari, la condizione non può essere uguale ma sono soddisfatto di tutti. Punti deboli del Napoli? A vedere il loro cammino, direi di no. Il Napoli sta avendo un livello straordinario, una squadra fortissima che ha cambiato qualche giocatore e ne ha messo dentro di nuovi funzionali. Hanno grandi meriti“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino