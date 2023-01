Inter-Napoli, la certezza di Spalletti è il centrocampo: le ultime di formazione

Ci siamo, è tutto pronto per il big match della 16esima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Napoli. Ecco le ultime di formazione riportate dall’edizione odierna de Il Mattino:

IL BALLOTTAGGIO IN DIFESA

In difesa è Juan Jesus il favorito per giocare da centrale al fianco di Kim, ballottaggio a sinistra tra Olivera e Mario Rui, i due terzini che Spalletti ha alternato in questa stagione con risultati sempre positivi sia da parte dell’uruguaiano che del portoghese. A destra Di Lorenzo: il capitano, schierato sempre titolare da Spalletti, nelle 15 partite di campionato e nelle sei di Champions League, completerà la linea a quattro davanti a Meret.

IL CENTROCAMPO TIPO

A centrocampo la soluzione più probabile è la conferma dell’assetto tipo con Anguissa, Lobotka e Zielinski: il camerunense e il polacco sono reduci dal mondiale in Qatar, mentre il playmaker slovacco ha svolto la preparazione con gli azzurri in Turchia a ha preso parte a tutte le amichevoli disputate dagli azzurri.

Molto brillante Ndombele in corsa per una maglia da titolare ma che dovrebbe inizialmente partire in panchina per trovare spazio a gara in corso. Recuperato Demme che saltò per un fastidio muscolare ultima amichevole degli azzurri al Maradona contro il Lille.

Il centrocampista tedesco andrà in panchina e sarà l’alternativa a Lobotka nel ruolo di playmaker. E c’è Elmas, jolly buono per tutti gli usi e sempre efficace in tutte le posizioni in cui è stato schierato da Spalletti: il macedone si disimpegna bene sia da mezzala di centrocampo che da esterno sia destro che sinistro del tridente di attacco.