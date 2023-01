Imparato su Inter-Napoli: “Olivera più di Mario Rui dal primo minuto, Lobotka miglior play d’Europa”

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto a Radio Marte in “Forza Napoli Sempre” condotto da Gianluca Gifuni, e ha parlato della sfida tra Inter e Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Spalletti ha fatto benissimo a non volersi esprimere sulla designazione arbitrale. Ha puntato al pragmatismo che lo contraddistingue, alla partita, alla preparazione all’adattamento al rientro in campionato. lo sono convinto che in questo momento del calcio italiano scegliere un milanese a dirigere Inter-Napoli significa che chi gestisce il calcio è al di sopra di ogni sospetto e sicuro di non fallire. Questo milanese che arbitra una milanese deve essere l’arbitro più bravo dell’universo.

Non conviene a nessuno, infatti, far scoppiare un putiferio. Se qualcuno vuole battere il Napoli deve avvenire senza giochetti ma meritatamente sul campo.

Le scelte di formazione? Meglio Olivera al posto di Mario Rui visto che l’Inter è una squadra fisica. II Napoli si presenterà in una forma sicuramente decente, se non alla grande. Osimhen è più forte di Lukaku al momento.

Ad oggi, secondo me, il paragone non sussiste. Osimhen segna anche con palloni che io definisco “cretini”. Fra Lobotka e Chalanoglu credo che non ci sia storia. Così come credo che al momento Lobotka sia uno dei migliori play d’Europa e ce lo invidiano tutti. Il Milan a Salerno può soffrire, sarà una grande partita perché la Salernitana non sarà impreparata e non dovrebbe fare la parte della Cenerentola”.