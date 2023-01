Iannone: “Sozza? La territorialità degli arbitri è roba arcaica”

Antonio Iannone, ex arbitro ed agente Fifa, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live : “La designazione di Sozza è giusta, la territorialità degli arbitri è roba arcaica. L’arbitraggio dovrà essere credibile, affidabile e con giudizio, tutte qualità che Sozza possiede. E’ un direttore di gara molto europeo, non a caso è diventato internazionale. Lascia correre, consente il gioco maschio e in questo senso l’Inter potrebbe essere avvantaggiata. Attenzione, però, bisogna sempre leggere le partite. Se una gara e intensa, agonistica ma corretta allora Sozza aderisce agli standard europei, ma laddove capisse che una squadra fa ostruzionismo o è scorretta allora interviene, è un arbitro che legge bene i momenti. Capisco chi sostiene che non è stato opportuno designare un arbitro milanese in un momento di bufera sul mondo arbitrale, ma non condivido questa ottica. Inter-Napoli? Sarà una partita intesa, vibrante, si sfidano due grandi squadre“.

Factory della Comunicazione