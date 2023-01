(Formazioni) Il Cds mette in campo Inter e Napoli, per Inzaghi dubbio in attacco. Mossa a sorpresa per Spalletti

Questa sera alle ore 20,45 si giocherà al “G. Meazza” la sfida tra l’Inter e il Napoli per la diciassettesima giornata di campionato. Per i nerazzurri conteranno solo i tre punti ed è per questo che c’è un solo dubbio da sciogliere ed è quello dell’attacco. Tre giocatori per due maglie, chi tra Dzeko, Lukaku o Lautaro Martinez a comporre il duo offensivo. Per il resto Cahalanoglu al posto dell’infortunato Brozovic e Acerbi favorito su De Vrij. In casa partenopea Olivera e Ndombele partono favoriti su Mario Rui e Anguissa. Infine in difesa Juan Jesus l’ha spuntata su Rrahmani.

