E’ allerta per la sicurezza al Meazza. Anche da Croazia e Polonia saranno minimo settemila tifosi azzurri

Un’invasione. Previsti almeno settemila tifosi napoletani nello stadio che è vietato ai residenti in Campania. Arriveranno dalla Germania, dalla Croazia, dall’Austria e in 4 persino dalla Polonia. Una febbre azzurra che coinvolge anche i tanti napoletani a Milano: sono, in tutto 4.700 i biglietti del settore ospiti venduti, nel terzo anello rosso, per quello che sarà un sold out. In 250 arriveranno da Bologna, una cinquantina quelli di Trento Azzurra, un altro centinaio partirà in bus da Modena e Reggio Emilia. Ma tanti i sostenitori azzurri che prenderanno posto nei settori arancione e rosso dello stadio, come è abitudine in occasione delle trasferte a San Siro del Napoli. Assente, invece, Aurelio De Laurentiis: lo aveva detto in anticipo che non sarebbe stato con la squadra per il big match, lo fa anche per motivi legati alla scaramanzia anche perché in questa stagione, a parte le gare all’Olimpico, ha scelto di non seguire fuori casa gli azzurri. Dunque, verrà al Maradona per la sfida alla Juventus.

Factory della Comunicazione

ORDINE PUBBLICO

Visti i precedenti per nulla rassicuranti, è prevista una maxi-mobilitazione delle forze dell’ordine già a partire dalla prime ore del pomeriggio. L’allerta è massima e, nonostante il divieto della trasferta per gli ultrà napoletani residenti in città, è previsto un rafforzamento delle misure di controllo. Nel 2019, un ultrà dell’Inter, Daniele Belardinelli, morì durante un tentativo di assalto a un Van con tifosi napoletani a bordo, da parte di alcune frange di ultras interisti. Saranno tanti, infatti, i bus che arriveranno dal Nord Italia. Ed è questo un motivo di allerta per chi gestisce l’ordine pubblico. I pessimi rapporti tra le due tifoserie hanno spinto il prefetto di Milano al divieto di trasferta per tutti i residenti campani, ma non per questo i motivi di preoccupazioni sono spariti. I controlli inizieranno fin dalla fermata Metro della linea viola e verranno estesi a tutte le aree limitrofe allo stadio. San Siro è tutto esaurito, con circa 78 mila spettatori. Fonte: Il Mattino